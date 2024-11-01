WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor!
Meta, WhatsApp için yeni özelliği dünya çapında duyurdu. Özellikle mesaj karmaşası yaşayan kullanıcılar için getirilen yeni liste sıralaması, bugün itibariyle kullanıma sunuldu.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Meta bünyesi altında hizmet veren platform, hem mevcut kullanıcıları kaybetmemek hem de diğer rakiplerinden geri kalmamak için sık sık güncelleniyor.
Daha önce gruplar için anket, sesli odalar ve pek çok yenilik gelirken, geçtiğimiz haftalarda da WhatsApp durumlar için beğeni ve kişi ekleme özellikleri gelmişti.
Sadece bu kadarıyla da bitmiyor. Meta, beta sürecinde test ettiği özelliklerin çoğunu şimdiden devreye almaya başladı. Buna son eklenen özellik ise listeler oldu.