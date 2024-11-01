  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor!

WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor!

Meta, WhatsApp için yeni özelliği dünya çapında duyurdu. Özellikle mesaj karmaşası yaşayan kullanıcılar için getirilen yeni liste sıralaması, bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor! - Sayfa 1

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Meta bünyesi altında hizmet veren platform, hem mevcut kullanıcıları kaybetmemek hem de diğer rakiplerinden geri kalmamak için sık sık güncelleniyor.

1 | 7
WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor! - Sayfa 2

Daha önce gruplar için anket, sesli odalar ve pek çok yenilik gelirken, geçtiğimiz haftalarda da WhatsApp durumlar için beğeni ve kişi ekleme özellikleri gelmişti. 

2 | 7
WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor! - Sayfa 3

Sadece bu kadarıyla da bitmiyor. Meta, beta sürecinde test ettiği özelliklerin çoğunu şimdiden devreye almaya başladı. Buna son eklenen özellik ise listeler oldu.

3 | 7
WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Mesaj karmaşasına son! Artık tek bir yerde görünüyor! - Sayfa 4

Daha önce Favoriler isimli özellik WhatsApp’a gelirken, kullanıcılar hem arama hem de mesajlaşmada favori kişilerini seçerek filtreleme imkanına sahip olmuştu.

Son eklenen Liste özelliği ise kullanıcı deneyimini daha  fazla geliştiriyor. 

4 | 7