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  4. WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek

WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek

Çok uzun yıllardır beklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp profillerine diğer sosyal medya hesaplarını bağlayabilecek.

WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek - Sayfa 1

Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, son yıllarda aldığı güncelleme ile asıl amacının ilerisine giderek sosyal medya uygulamalarına dönüştü.

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WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek - Sayfa 2

Anketler, etkinlik düzenlemeler durum paylaşma gibi dikkat çeken özellikler kazanan WhatsApp, bu süreçte Meta’nın diğer sosyal ağlarıyla da daha entegre duruma getirildi. Ancak bitmedi, sırada kullanıcıların çok beklediği bir özellik daha var.

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WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek - Sayfa 3

9to5mac.com’un haberine göre WhatsApp’a gelecek özellik sayesinde kullanıcılar, Facebook ve Instagram profillerini WhatsApp profillerine entegre edebilecek.

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WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek - Sayfa 4

Şöyle bir örnek verelim, normalde WhatApp’ınızda ekli olan bir kullanıcı Instagram veya Facebook’ta olmayabiliyor. Ya da bunun tam tersi de olabiliyor. 

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