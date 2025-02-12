WhatsApp’a yıllar sonra beklenen sürpriz özellik geliyor: Sosyal medya hesapları eklenebilecek
Çok uzun yıllardır beklenen bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp profillerine diğer sosyal medya hesaplarını bağlayabilecek.
Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, son yıllarda aldığı güncelleme ile asıl amacının ilerisine giderek sosyal medya uygulamalarına dönüştü.
Anketler, etkinlik düzenlemeler durum paylaşma gibi dikkat çeken özellikler kazanan WhatsApp, bu süreçte Meta’nın diğer sosyal ağlarıyla da daha entegre duruma getirildi. Ancak bitmedi, sırada kullanıcıların çok beklediği bir özellik daha var.
9to5mac.com’un haberine göre WhatsApp’a gelecek özellik sayesinde kullanıcılar, Facebook ve Instagram profillerini WhatsApp profillerine entegre edebilecek.