WhatsApp’ın yeni özelliğine dünyanın dört bir yanından tepki: Yıllar sonra geldi, kimse beğenmedi!
Meta, bu yıl WhatsApp’ta çok sayıda değişiklik yaptı. Yıl sonuna yaklaşırken kullanıcıların sohbet etme şeklini değiştiren bir güncelleme daha yayınladı. Ancak uygulamaya gelen yeni özellik dünyanın dört bir yanından olumsuz eleştiriler aldı.
Anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, 2024’te çok sayıda değişikliğe uğradı. Gruplar, Durumlar, Sohbet Temaları ve daha birçok yeni özelliğin yanı sıra, bazı teknik güncellemeler de gerçekleşti.
Yıl sonuna yaklaşırken Meta’ya ait mesajlaşma platformu, tüm dünyadaki WhatsApp kullanıcılarının sohbet etme şeklini değiştiren bir başka güncelleme daha yayınladı.
Hem Android hem de iPhone’daki WhatsApp uygulaması üzerinde yapılan bu değişiklik, bu hafta itibariyle dünyanın dört bir yanında kullanıcılara sunuldu.