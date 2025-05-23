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WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi

WhatsApp gruplarında yeni dönem başladı. Meta’nın yeni güncellemesiyle birlikte artık grup araması açmadan doğrudan sesli sohbet edilebilecek.

WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi - Sayfa 1

Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Popüler uygulama yıllar içerisinde pek çok eksikliğini giderirken, 2025’te yeni özellikler eklenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

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WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi - Sayfa 2

Grup sohbetlerine yönelik önemli adımlar atan Meta, WhatsApp’ta halihazırda grup araması özelliği sunuyor. Şimdi ise buna bir yeni özellik daha eklendi; kullanıcılar artık grup aramaları yapmadan doğrudan sesli sohbet edebilecek. 

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WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi - Sayfa 3

WhatsApp’ın rakip uygulaması Telegram, halihazırda bu özelliği sunuyor. Ancak özellik bakımından Rus rakibinin gerisinde olan WhatsApp da, zaman içerisinde bu eksiklerini gideriyor.

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WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi - Sayfa 4

Yeni gelen özellik bu kez de gruplarla ilgili. Çok sayıda kişinin bir arada sohbet ettiği gruplar özelliğine yepyeni bir özellik daha geldi. Artık kullanıcılar, bir grup araması başlatmadan, aynı ortamdaymış gibi sesli sohbet gerçekleştirebilecek.

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