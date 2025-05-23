WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi
WhatsApp gruplarında yeni dönem başladı. Meta’nın yeni güncellemesiyle birlikte artık grup araması açmadan doğrudan sesli sohbet edilebilecek.
Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Popüler uygulama yıllar içerisinde pek çok eksikliğini giderirken, 2025’te yeni özellikler eklenerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Grup sohbetlerine yönelik önemli adımlar atan Meta, WhatsApp’ta halihazırda grup araması özelliği sunuyor. Şimdi ise buna bir yeni özellik daha eklendi; kullanıcılar artık grup aramaları yapmadan doğrudan sesli sohbet edebilecek.
WhatsApp’ın rakip uygulaması Telegram, halihazırda bu özelliği sunuyor. Ancak özellik bakımından Rus rakibinin gerisinde olan WhatsApp da, zaman içerisinde bu eksiklerini gideriyor.