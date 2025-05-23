WhatsApp’ta yeni dönem. Grup araması olmadan sesli sohbet edilebilecek. Telegram’dan esinlendi

Yeni gelen özellik bu kez de gruplarla ilgili. Çok sayıda kişinin bir arada sohbet ettiği gruplar özelliğine yepyeni bir özellik daha geldi. Artık kullanıcılar, bir grup araması başlatmadan, aynı ortamdaymış gibi sesli sohbet gerçekleştirebilecek.