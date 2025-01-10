WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor
Hem fikir edinip hem de eğlenebileceğiniz yeni AI karakterleri WhatsApp’a geliyor.
Meta, anlık mesajlaşma servisi WhatsApp için son yıllarda çok sayıda değişiklik yaptı. Son olarak Meta AI Chatbot adı verilen yapay zeka özelliği bazı ülkelerde kullanıma sunulurken, 2025 yılı içerisinde sürpriz bir yenilik daha olacak.
Kısa süre önce Whatsapp'ın test ettiği yeni bir özellik ortaya çıktı. Test görüntülerinden sızan görüntülere göre kullanıcılar, aralarında seçim yapabileceği birçok yapay zeka karakterleri ile WhatsApp’ta sohbet edebilecek.
Bu karakterler için yeni bir kategori açan Meta, uygulama içerisinden farklı kişilere hitap eden AI karakterlerine yer verecek.