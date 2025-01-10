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  4. WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor

WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor

Hem fikir edinip hem de eğlenebileceğiniz yeni AI karakterleri WhatsApp’a geliyor.

WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor - Sayfa 1

Meta, anlık mesajlaşma servisi WhatsApp için son yıllarda çok sayıda değişiklik yaptı. Son olarak Meta AI Chatbot adı verilen yapay zeka özelliği bazı ülkelerde kullanıma sunulurken, 2025 yılı içerisinde sürpriz bir yenilik daha olacak.

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WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor - Sayfa 2

Kısa süre önce Whatsapp'ın test ettiği yeni bir özellik ortaya çıktı. Test görüntülerinden sızan görüntülere göre kullanıcılar, aralarında seçim yapabileceği birçok yapay zeka karakterleri ile WhatsApp’ta sohbet edebilecek.

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WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor - Sayfa 3

 Bu karakterler için yeni bir kategori açan Meta, uygulama içerisinden farklı kişilere hitap eden AI karakterlerine yer verecek. 

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WhatsApp’ta yer yerinden oynayacak: Yapay zeka karakterleri ile sohbet dönemi başlıyor - Sayfa 4

Wabetainfo’nun aktardığına göre WhatsApp uygulamasına, AIS adı verilen yeni bir özellik eklenecek. 

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