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  4. WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu

WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu

15 yıldır beklenen haber nihayet geldi. WhatsApp, birkaç aydır testlerini yürüttüğü yeni uygulamasını kullanıma sundu.

WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu - Sayfa 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün daha iyi bir deneyim sunmak için güncelleniyor. 

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WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu - Sayfa 2

Meta çatısı altında hizmet veren mesajlaşma uygulaması, web sürümü, iOS, Android ve Windows cihazlarda uzun yıllardır destekleniyor.

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WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu - Sayfa 3

Fakat iPad kullanıcıları, WhatsApp hayatımıza girdiği günden bu uygulamayı tabletlerinde kullanamıyordu. 

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WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu - Sayfa 4

Neyse ki 15 yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve Meta, resmi olarak WhatsApp’ın iPad uygulamasını kullanıma sunduğunu duyurdu.

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