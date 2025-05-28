WhatsApp’tan 15 yıl sonra bir ilk! Beklenen uygulama geldi; o cihazlarda kullanıma sunuldu
15 yıldır beklenen haber nihayet geldi. WhatsApp, birkaç aydır testlerini yürüttüğü yeni uygulamasını kullanıma sundu.
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün daha iyi bir deneyim sunmak için güncelleniyor.
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Meta çatısı altında hizmet veren mesajlaşma uygulaması, web sürümü, iOS, Android ve Windows cihazlarda uzun yıllardır destekleniyor.
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Fakat iPad kullanıcıları, WhatsApp hayatımıza girdiği günden bu uygulamayı tabletlerinde kullanamıyordu.
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