WhatsApp'tan kapsam dışı kararı! Herkesi yakından ilgilendiriyor - 19 telefon modelinde çalışmayacak
WhatsApp, yeni güncelleme sonrasında hangi telefonların devre dışı bırakılacağını açıklandı. 1 Ekim tarihinden itibaren toplamda 19 telefon modelinde **WhatsApp** artık çalışmayacak. Üstelik bu güncelleme sadece Android telefonları değil iPhone modellerini de etkiliyor
WhatsApp'ın sahibi META şirketinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 19 telefon modelinde uygulama çalışmayacak. Yeni gelecek güncellemenin bu telefonlarda bazı sıkıntıları ortaya çıkaracağı gerekçesiyle WhatsApp otomatik olarak bu telefonlarda açılmayacak. Liste, META tarafından duyuruldu. Eğer siz de bu telefonları kullanıyor ve hayatınızdan WhatsApp'ı çıkarmak istemiyorsanız hemen önlem alın!
Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu META şirketi, özellikle WhatsApp, Messenger ve Instagram uygulamalarını yönetmeye başladıktan sonra bir takım değişikliklere giderek güncellemeler yapmıştı. En önemli değişiklikler ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp özelinde yaşanmıştı.
Yine META tarafından yapılan açıklamaya göre WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeden sonra 19 modelde desteklemeyeceğini ve uygulamanın kullanılamayacağını duyurdu. Kritik tarih ise 1 Ekim 2024. Bu tarihten itibaren META, yazılım gereksinimlerine uymayan 19 telefonda WhatsApp'ın çalışmayacağının altını çizdi. İşe 1 Ekim tarihinden sonra WhatsApp'ı kullanamayacak 19 telefon modeli:
APPLE
1- iPhone 7