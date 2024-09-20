WhatsApp'tan kapsam dışı kararı! Herkesi yakından ilgilendiriyor - 19 telefon modelinde çalışmayacak

WhatsApp'ın sahibi META şirketinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 19 telefon modelinde uygulama çalışmayacak. Yeni gelecek güncellemenin bu telefonlarda bazı sıkıntıları ortaya çıkaracağı gerekçesiyle WhatsApp otomatik olarak bu telefonlarda açılmayacak. Liste, META tarafından duyuruldu. Eğer siz de bu telefonları kullanıyor ve hayatınızdan WhatsApp'ı çıkarmak istemiyorsanız hemen önlem alın!