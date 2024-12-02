WhatsApp’tan uyarı mesajları gelmeye başladı. Bu iPhone’lar için yolun sonu, tarih belli oldu
WhatsApp desteği sona erecek iPhone modellerine yeni cihazlar da eklendi. Bazı iOS kullanıcıları, WhatsApp’a girdiğinde desteğin sonlandırılacağını gösteren mesaj aldıklarını bildirdi. İşte WhatsApp kullanabilmek için son tarih!
Hem Android hem de iOS cihazlara uzun yıllar destek veren WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracak.
Liste henüz geçtiğimiz haftalarda açıklanırken, ilginç şekilde bazı kullanıcılar şimdiden WhatsApp’tan uyarı mesajı almaya başladıklarını bildirdi.
Buna göre iOS 15.1’den önceki iOS sürümünü kullananlar, uygulamaya erişmek isteseler de gelecek yıl itibariyle WhatsApp’ı çalıştıramayacak.