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WhatsApp’tan uyarı mesajları gelmeye başladı. Bu iPhone’lar için yolun sonu, tarih belli oldu

WhatsApp desteği sona erecek iPhone modellerine yeni cihazlar da eklendi. Bazı iOS kullanıcıları, WhatsApp’a girdiğinde desteğin sonlandırılacağını gösteren mesaj aldıklarını bildirdi. İşte WhatsApp kullanabilmek için son tarih!

WhatsApp’tan uyarı mesajları gelmeye başladı. Bu iPhone’lar için yolun sonu, tarih belli oldu - Sayfa 1

Hem Android hem de iOS cihazlara uzun yıllar destek veren WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracak.

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WhatsApp’tan uyarı mesajları gelmeye başladı. Bu iPhone’lar için yolun sonu, tarih belli oldu - Sayfa 2

Liste henüz geçtiğimiz haftalarda açıklanırken, ilginç şekilde bazı kullanıcılar şimdiden WhatsApp’tan uyarı mesajı almaya başladıklarını bildirdi.

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WhatsApp’tan uyarı mesajları gelmeye başladı. Bu iPhone’lar için yolun sonu, tarih belli oldu - Sayfa 3

Buna göre iOS 15.1’den önceki iOS sürümünü kullananlar, uygulamaya erişmek isteseler de gelecek yıl itibariyle WhatsApp’ı çalıştıramayacak. 

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WhatsApp’tan uyarı mesajları gelmeye başladı. Bu iPhone’lar için yolun sonu, tarih belli oldu - Sayfa 4

Şu anda WhatsApp, iOS 12 ve sonraki sürümleri destekliyor. Ancak gelecek yıl uygulamanın çalışabilmesi için en az iOS 15.1 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. 

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