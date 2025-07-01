Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti
Windows 11’i piyasaya sürmesinin ardından dört yıl geçerken, henüz Windows 10’u tam olarak yakalayamamıştı. Haziran ayı itibariyle rakamlar bir kez daha değişti. İşte güncel Windows kullanım oranları…
Microsoft’un Windows 11 güncellemesini piyasaya sürmesinin üzerinden dört yıldan fazla süre geçti. Yeni işletim sisteminin tanıtılmasıyla birlikte sistem gereksinimleri artırılırken, Windows 10’a geçiş süreci kadar ne yazık ki hızlı bir geçiş olmadı.
Daha modern, bazı bilgisayarlarda Windows 10’a kıyasla daha stabil çalışan Windows 11, geçtiğimiz aylarda 24H2 yapı numaralı özellik güncellemesini alarak yeni işlevler kazandı. Bununla birlikte yıl sonuna kadar Microsoft, Windows 11’i daha da geliştirecek 25H2 güncellemesini de yayınlayacak.
Elbette bu, Windows 12 güncellemesinin de gecikmeli geleceğini gösteriyor. Peki güncel Windows pazar payı ne durumda, bilgisayarların kaçında Windows 10 ve Windows 11 yükl?