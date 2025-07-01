Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti

Daha modern, bazı bilgisayarlarda Windows 10’a kıyasla daha stabil çalışan Windows 11, geçtiğimiz aylarda 24H2 yapı numaralı özellik güncellemesini alarak yeni işlevler kazandı. Bununla birlikte yıl sonuna kadar Microsoft, Windows 11’i daha da geliştirecek 25H2 güncellemesini de yayınlayacak.