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  4. Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti

Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti

Windows 11’i piyasaya sürmesinin ardından dört yıl geçerken, henüz Windows 10’u tam olarak yakalayamamıştı. Haziran ayı itibariyle rakamlar bir kez daha değişti. İşte güncel Windows kullanım oranları…

Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti - Sayfa 1

Microsoft’un Windows 11 güncellemesini piyasaya sürmesinin üzerinden dört yıldan fazla süre geçti. Yeni işletim sisteminin tanıtılmasıyla birlikte sistem gereksinimleri artırılırken, Windows 10’a geçiş süreci kadar ne yazık ki hızlı bir geçiş olmadı.

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Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti - Sayfa 2

Daha modern, bazı bilgisayarlarda Windows 10’a kıyasla daha stabil çalışan Windows 11, geçtiğimiz aylarda 24H2 yapı numaralı özellik güncellemesini alarak yeni işlevler kazandı. Bununla birlikte yıl sonuna kadar Microsoft, Windows 11’i daha da geliştirecek 25H2 güncellemesini de yayınlayacak.

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Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti - Sayfa 3

 Elbette bu, Windows 12 güncellemesinin de gecikmeli geleceğini gösteriyor. Peki güncel Windows pazar payı ne durumda, bilgisayarların kaçında Windows 10 ve Windows 11 yükl?

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Windows 10 ve Windows 11 kullanım oranları açıklandı. Aylar sonra bir ilk gerçekleşti - Sayfa 4

Araştırma kuruluşu StatCounter’in aktardıklarına göre Windows 11, Haziran 2025’te tarihindeki en büyük sıçramalardan birini gerçekleştirdi. Verilere göre işletim sisteminin pazar payı sadece bir ay içinde %43,22’den %47,98’e yükseldi. 

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