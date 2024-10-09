Windows 11 yükleyemeyenler buraya: Bilgisayar değiştirmenize gerek yok. Tüm engelleri aşın
Microsoft, yıllar önce yayınladığı Windows 11 güncellemesi için TPM 2.0’ı zorunlu kılmıştı. Güvenlikle ilgili olan bu bileşen sahip olmayan kullanıcılar, ne yazık ki Windows 11’i ve yeni sürümlerini yükleyemiyordu. İşte bu yöntemle TPM 2.0 sınırlını aşabilirsiniz!
Microsoft, birkaç yıl önce desteklenen sistemler için Windows 11 güncellemesini yayınladı. Geniş çaplı yapılan bu güncellemede arayüz baştan aşağı değişirken, yepyeni özellikler eklendi.
Bilgisayarları destekleyen kullanıcılar Windows 11’e geçiş yaparken, çok sayıda diğer kullanıcılar ise TPM 2.0 adı verilen sınırlamada kaldı. Ancak manuel olarak bu güncellemeyi TPM 2.0 sınırını aşamak yüklemek mümkün.
Rufus adı verilen araç ile USB belleğinizle Windows’u manuel olarak yükleyebilirsiniz. Ancak bunun dışında TPM 2.0’ı atlamak için yeni bir formül daha paylaşıldı.
Rufus yazılımının geliştiricisi Pete Bard, Windows 11 24H2 TPM 2.0 gereksinimlerini atlamak için yeni bir çözüm bulduğunu bildirdi. Bu yöntemle bilgisayarlarınızı Windows 11’in en yeni sürümü olan 24H2 sürümüne yükseltebilirsiniz. Peki nasıl oluyor?