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  4. Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor...

Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor...

Yazılım desteği sonlandırılan Windows 7 bilgisayarlarda, Windows 8 ve Windows 10 uygulamalarını çalıştırmak mümkün. İşte çoğu kişinin bilmediği basit ve etkili yöntem.

Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor... - Sayfa 1

Microsoft, Windows işletim sistemleri için çok uzun yıllar destek veriyor. Öyle ki Windows 7 yüklü bir kullanıcı, sistem gereksinimlerini karşılıyorsa Windows 10, hatta Windows 11’e kadar yükseltme yapabilir.

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Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor... - Sayfa 2

Ancak çok eski bir bilgisayara sahipseniz, Windows 7’e kalmaya mahkum edilmiş olabilirsiniz. Bilmeyenler için Microsoft, 2023’te Windows 7 için ESU programını sonlandırdı ve desteğini tamamen kesti. 

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Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor... - Sayfa 3


Şu anda Windows 7 yüklü bilgisayarların hepsi, modern uygulamaları çalıştırmaktan yoksun. Zira geliştiriciler uygulamalarını en Windows 8 ile Windows 10’a uyarlanacak şekilde güncelledi; bu nedenle de Windows 7’de çoğu uygulama artık çalışmıyor.

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Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor... - Sayfa 4

Neyse ki geliştiriciler bunun basit ve etkili bir yolunu buldu.

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