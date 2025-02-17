Windows 7 bilgisayarlarda Windows 10 uygulamalarını çalıştırmanın sırrı! Kimse bunu bilmiyor...
Yazılım desteği sonlandırılan Windows 7 bilgisayarlarda, Windows 8 ve Windows 10 uygulamalarını çalıştırmak mümkün. İşte çoğu kişinin bilmediği basit ve etkili yöntem.
Microsoft, Windows işletim sistemleri için çok uzun yıllar destek veriyor. Öyle ki Windows 7 yüklü bir kullanıcı, sistem gereksinimlerini karşılıyorsa Windows 10, hatta Windows 11’e kadar yükseltme yapabilir.
Ancak çok eski bir bilgisayara sahipseniz, Windows 7’e kalmaya mahkum edilmiş olabilirsiniz. Bilmeyenler için Microsoft, 2023’te Windows 7 için ESU programını sonlandırdı ve desteğini tamamen kesti.
Şu anda Windows 7 yüklü bilgisayarların hepsi, modern uygulamaları çalıştırmaktan yoksun. Zira geliştiriciler uygulamalarını en Windows 8 ile Windows 10’a uyarlanacak şekilde güncelledi; bu nedenle de Windows 7’de çoğu uygulama artık çalışmıyor.