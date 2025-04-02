Windows bilgisayarların yıllardır kabus haline gelen sorunu tarih oluyor. Microsoft yeni özelliği...

Kullanıcıların gününü kabusa çeviren, yazılıma veya donanıma bağlı sorunlar nedeniyle karşımıza çıkan Mavi Ekran hatası artık tarihe karışıyor. Aslında hata yine tam olarak çözülmedi, ancak Microsoft kullanıcıları bu kabustan kurtarmak için Mavi Ekran hatasının ekranında değişikliğe gitti.