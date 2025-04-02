Windows bilgisayarların yıllardır kabus haline gelen sorunu tarih oluyor. Microsoft yeni özelliği...
İlk Windows sürümlerinden bu yana hayatımızda olan, bilgisayarların hata vermesi durumunda kabus gibi ortaya çıkan hataya Microsoft’tan yeni çözüm geldi. Artık o istenmeyen ekran karşınıza çıkmayacak!
Windows işletim sistemi, çok uzun yıllardır milyonlarca bilgisayarda kullanılıyor. En çok kullanılan işletim sistemi olmasının yanında, Microsoft tarafından düzenli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyor.
Son olarak Windows 11 24H2 güncellemesini yayınlayan ve yeni özellikler ekleyen Microsoft, bu kez de test sürümlerinde yeni bir özelliği devreye almaya başladı.
Kullanıcıların gününü kabusa çeviren, yazılıma veya donanıma bağlı sorunlar nedeniyle karşımıza çıkan Mavi Ekran hatası artık tarihe karışıyor. Aslında hata yine tam olarak çözülmedi, ancak Microsoft kullanıcıları bu kabustan kurtarmak için Mavi Ekran hatasının ekranında değişikliğe gitti.