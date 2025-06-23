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  4. X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma

X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in ayrıcalıklı özellikler sunan abonelik planı X Premium’a zam geldi. Yapılan fiyat artışı doğrudan abonelere yansıtıldı.

X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma - Sayfa 1

Elon Musk’ın eski adıyla Twitter’ı satın alıp X’e çevirmesinden kısa bir süre sonra, X Premium adı verilen abonelik sistemi getirilmişti.

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X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma - Sayfa 2

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin mavi tik rozeti alıp ayrıcalıklı özelliklerden faydalanabildiği X Premium, düzenli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyor.

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X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma - Sayfa 3

Son olarak Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka Grok da X Premium paketlerine dahil ederek aboneliğin bir parçası oldu.

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X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma - Sayfa 4

Dijital platformlara peş peşe zamlar yapıldığı bu dönem de son kale de yıkıldı. Musk’ın sosyal medya platformu X’te yer alan X Premium planının fiyatı zamlandı. Güncel fiyatlandırma doğrudan hesaplara da yansıtılmaya başladı.

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