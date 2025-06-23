X Premium'a zam geldi: İşte zam sonrası güncel fiyatlandırma
Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in ayrıcalıklı özellikler sunan abonelik planı X Premium’a zam geldi. Yapılan fiyat artışı doğrudan abonelere yansıtıldı.
Elon Musk’ın eski adıyla Twitter’ı satın alıp X’e çevirmesinden kısa bir süre sonra, X Premium adı verilen abonelik sistemi getirilmişti.
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin mavi tik rozeti alıp ayrıcalıklı özelliklerden faydalanabildiği X Premium, düzenli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyor.
Son olarak Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka Grok da X Premium paketlerine dahil ederek aboneliğin bir parçası oldu.