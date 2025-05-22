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  4. Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor.

Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor.

Merkezi Çin’de bulunan mobil cihaz devi Xiaomi, 7 telefonu için güncelleme desteğini bitireceğini duyurdu.

Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor. - Sayfa 1

Küreseldeki teknoloji devinimi artık baş döndürüyor. Özellikle Çin’in öncülük ettiği süreçte markaların yarışı üst seviyelere ulaştı.

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Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor. - Sayfa 2

Bu halde müşterilerinin beklentilerini karşılamak için yarışan teknoloji şirketleri güncelleme paketlerini de art arda duyuruyor.

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Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor. - Sayfa 3

XİAOMİ 7 MODELDEN GÜNCELLEME DESTEĞİNİ ÇEKİYOR

gizmochina.com tarafından servis edilen bir haberde ise Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin 7 telefon modelinden güncelleme desteğini çekeceği belirtildi.

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Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor. - Sayfa 4

Redmi Note 11T Pro

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