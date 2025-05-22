Xiaomi 7 telefonundan güncelleme desteğini kesiyor * 10 gün sonra ömrü doluyor.
Merkezi Çin’de bulunan mobil cihaz devi Xiaomi, 7 telefonu için güncelleme desteğini bitireceğini duyurdu.
Küreseldeki teknoloji devinimi artık baş döndürüyor. Özellikle Çin’in öncülük ettiği süreçte markaların yarışı üst seviyelere ulaştı.
Bu halde müşterilerinin beklentilerini karşılamak için yarışan teknoloji şirketleri güncelleme paketlerini de art arda duyuruyor.
XİAOMİ 7 MODELDEN GÜNCELLEME DESTEĞİNİ ÇEKİYOR
gizmochina.com tarafından servis edilen bir haberde ise Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin 7 telefon modelinden güncelleme desteğini çekeceği belirtildi.