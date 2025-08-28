Xiaomi bombayı patlattı! HyperOS 3 güncellemesi tanıtıldı; eski telefonlar uçuşa geçecek
Çinli teknoloji devi Xiaomi, aylardır beklenen yeni arayüz güncellemesini duyurdu. İşletim sistemi temelinde yapılan çok sayıda geliştirme ve iyileştirme, eski telefonları da uçuşa geçirecek.
Akıllı telefon pazarının en iddialı markalarından Xiamoi, MIUI arayüzünü terk etmesinin ardından cihazlarında HyperOS adını verdiği kendi işletim sistemini kullanmaya başladı. Yenilikçi ve hafif olan bu yazılım, her güncellemesinde telefonlara soluk aldırıyor.
Son olarak onlarca telefonu HyperOS 2 güncellemesine kavuşturan Xiaomi, bir süredir üzerine çalıştığı HyperOS 3 arayüzünü de tanıttı. Yeni arayüz güncellemesi beklendiği gibi heyecanlandıran yeniliklerle gelirken, destekleyen eski telefonların da performans sorununu çözüyor.
Henüz birkaç saat önce tanıtılan HyperOS 3 arayüzü, Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar için çok sayıda özellik getiriyor.