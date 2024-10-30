Xiaomi HyperOS 2.0 Tanıtıldı! İşte Güncellemeyi Alacak Telefonlar ve Yeni Özellikler
Çin’de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Xiaomi, milyonlarca kullanıcının merakla beklediği HyperOS 2.0 güncellemesini de duyurdu. İşte HyperOS 2.0 alacak telefonlar ve yeni özellikler.
Xiaomi, 10 yılı aşkın süredir kendi arayüz sistemini geliştiriyor. Çinli firmanın en sevilen yanı da bu. Yıllarca MIUI arayüzüyle telefon ve tabletlerine destek veren Çinli teknoloji devi, bu yılın başlarında MIUI adını terk ederek HyperOS sistemine geçiş yaptı. İlk sürümün çıkışından aylar sonra Xiaomi HyperOS 2.0 tanıtıldı.
29 Ekim Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan HyperOS 2.0, dikkat çeken özellikler, yeni arayüz tasarımı ve gelişmiş yapay zeka yenilikleri ile geldi.
Akıllı telefon, tablet ve televizyonlar için desteklenen bu güncelleme, sunduğu özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.