Xiaomi HyperOS 2.0 Tanıtıldı! İşte Güncellemeyi Alacak Telefonlar ve Yeni Özellikler

Xiaomi, 10 yılı aşkın süredir kendi arayüz sistemini geliştiriyor. Çinli firmanın en sevilen yanı da bu. Yıllarca MIUI arayüzüyle telefon ve tabletlerine destek veren Çinli teknoloji devi, bu yılın başlarında MIUI adını terk ederek HyperOS sistemine geçiş yaptı. İlk sürümün çıkışından aylar sonra Xiaomi HyperOS 2.0 tanıtıldı.