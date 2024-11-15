Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor!
Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 2.0 güncelleme takvimini açıkladı. Telefon, tablet ve giyilebilir ürünler için yepyeni özellikler getirecek HyperOS 2’nin yayınlanacağı tarih ve alacak modeller belli oldu.
MIUI arayüzünü terk edip HyperOS sistemine geçen Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirdiği, tasarımda değişiklikler yaptığı yeni güncellemesi için yayın takvimini açıkladı.
Desteklenen modeller için müthiş deneyim sunan güncelleme, çok sayıda Xiaomi, POCO, Redmi cihazlar için yepyeni özellikler getirecek. Şu anda Çin’de testleri devam eden HyperOS 2.0 için yayın tarihi de belli oldu. Peki hangi telefon, ne zaman güncelleme alacak?
Hem Xiaomi hem de Xiaomi CEO’su Lei Jun, sosyal medya platformları üzerinden HyperOS 2 yol haritasını açıkladı. Paylaşılan gönderide desteklenen telefonların, ay ay ne zaman güncellemeyi alacağı belirtildi.