Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor!

Desteklenen modeller için müthiş deneyim sunan güncelleme, çok sayıda Xiaomi, POCO, Redmi cihazlar için yepyeni özellikler getirecek. Şu anda Çin’de testleri devam eden HyperOS 2.0 için yayın tarihi de belli oldu. Peki hangi telefon, ne zaman güncelleme alacak?