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  4. Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor!

Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor!

Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 2.0 güncelleme takvimini açıkladı. Telefon, tablet ve giyilebilir ürünler için yepyeni özellikler getirecek HyperOS 2’nin yayınlanacağı tarih ve alacak modeller belli oldu.

Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor! - Sayfa 1

MIUI arayüzünü terk edip HyperOS sistemine geçen Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirdiği, tasarımda değişiklikler yaptığı yeni güncellemesi için yayın takvimini açıkladı.

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Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor! - Sayfa 2

Desteklenen modeller için müthiş deneyim sunan güncelleme, çok sayıda Xiaomi, POCO, Redmi cihazlar için yepyeni özellikler getirecek. Şu anda Çin’de testleri devam eden HyperOS 2.0 için yayın tarihi de belli oldu. Peki hangi telefon, ne zaman güncelleme alacak?

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Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor! - Sayfa 3

Hem Xiaomi hem de Xiaomi CEO’su Lei Jun, sosyal medya platformları üzerinden HyperOS 2 yol haritasını açıkladı. Paylaşılan gönderide desteklenen telefonların, ay ay ne zaman güncellemeyi alacağı belirtildi.

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Xiaomi kullanıcıları müjde: HyperOS 2.0 güncelleme takvimi açıklandı, bu tarihte geliyor! - Sayfa 4

İŞTE HYPEROS 2 ALACAK MODELLER VE YAYIN TARİHİ

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