Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor
Önümüzdeki aydan itibaren Çinli teknoloji devi Xiaomi, 7 akıllı telefonu için desteğini sonlandıracak. POCO, Redmi ve Xiaomi marka cihazları etkiliyor.
Çok sayıda akıllı telefon modeline sahip olmasına rağmen Xiaomi, cihazları için uzun yıllar destek sunuyor. Öyle ki çoğu zaman güncelleme desteği sona eren bir telefon için bile sürpriz güncellemeler yayınlandığını gördük.
Yazılım güncellemeleri konusundan iyimser yaklaşım sergileyen Xiaomi, her yıl düzinelerce modeli için desteğini sonlandırmak zorunda kalıyor. Şirket politikasına göre her telefon bir güncelleme takvimi ve programına dahil. Bu süreç tamamlandığında eski cihazlar için yazılım güncelleme desteği sonlandırıyor.
Gizmochina’nın haberine göre Xiaomi, kullanım ömrünün sonuna yaklaşan cihazlar listesini güncelledi. Söz konusu listeye markanın popüler modelleri de dahil 7 telefonu daha eklendi. Bunlar arasında POCO F, C ve X serisinin yanı sıra, popüler Redmi serisi telefonlar da yer alıyor.