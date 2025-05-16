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  4. Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor

Önümüzdeki aydan itibaren Çinli teknoloji devi Xiaomi, 7 akıllı telefonu için desteğini sonlandıracak. POCO, Redmi ve Xiaomi marka cihazları etkiliyor.

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor - Sayfa 1

Çok sayıda akıllı telefon modeline sahip olmasına rağmen Xiaomi, cihazları için uzun yıllar destek sunuyor. Öyle ki çoğu zaman güncelleme desteği sona eren bir telefon için bile sürpriz güncellemeler yayınlandığını gördük.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor - Sayfa 2

Yazılım güncellemeleri konusundan iyimser yaklaşım sergileyen Xiaomi, her yıl düzinelerce modeli için desteğini sonlandırmak zorunda kalıyor. Şirket politikasına göre her telefon bir güncelleme takvimi ve programına dahil. Bu süreç tamamlandığında eski cihazlar için yazılım güncelleme desteği sonlandırıyor.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor - Sayfa 3

Gizmochina’nın haberine göre Xiaomi, kullanım ömrünün sonuna yaklaşan cihazlar listesini güncelledi. Söz konusu listeye markanın popüler modelleri de dahil 7 telefonu daha eklendi. Bunlar arasında POCO F, C ve X serisinin yanı sıra, popüler Redmi serisi telefonlar da yer alıyor.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları dikkat! Önümüzdeki ay sonlandırılacak; 7 modeli etkiliyor - Sayfa 4

Xiaomi’nin resmi internet sitesine göre Haziran ayından itibaren yedi akıllı telefon için destek tamamen sona erecek. Kullanım ömrünün sonuna gelen modeller ise sırasıyla şöyle:

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