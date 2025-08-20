Bu telefonlar tam 6 yıl güncellenecek! Destek bitmiyor; Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları müjde!
Bir akıllı telefon kullanıcısının en büyük hayali uzun yıllar güncelleme desteği almak. Çinli Xiaomi ise yeni modeller dahil bazı eski telefonlar için 6 yıl güncelleme desteği sunuyor. İşte 6 yıl desteklenecek modeller.
Akıllı telefon üreticileri bazı modelleri için 2 yıl güncelleme desteği verirken bazısı için 4 ila 5 yıl güncelleme desteği veriyor.
1 | 11
Bir akıllı telefonun hem yeni özelliklerden hem de güvenlik yamalarından yoksun almaması için sürekli güncellenmesi gerekiyor.
2 | 11