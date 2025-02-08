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  4. Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına kötü haber: 12 telefon için destek sona erdi

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına kötü haber: 12 telefon için destek sona erdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uzun süre güncelleme desteği sunduğu 12 cihaz için kararını verdi. Bu telefonlar artık yeni bir güncelleme alamayacak, destek resmen sona erdi.

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına kötü haber: 12 telefon için destek sona erdi - Sayfa 1

Android işletim sistemli Xiaomi telefonlar, markanın hem kendi HyperOS güncellemelerini hem de Android yeniliklerini alıyor. 

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına kötü haber: 12 telefon için destek sona erdi - Sayfa 2

Öyle ki çoğu zaman Android için yazılım desteği bitse de, HyperOS güncellemeleri birkaç ay veya birkaç yıl boyunca devam ediyor.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına kötü haber: 12 telefon için destek sona erdi - Sayfa 3

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi, birçok model için yazılım desteğini sonlandırmıştı. Redmi Note 11 serisi ve POCO X4 modelleri bu listede yer alıyordu.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına kötü haber: 12 telefon için destek sona erdi - Sayfa 4

Şimdi ise Çinli firma, 12 akıllı telefonu daha bu listeye dahil etti.

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