Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu
Xiaomi’nin en iddialı arayüz güncellemelerinden biri olacak HyperOS 3 için geri sayım başladı. Meraklı bekleyiş devam ederken hangi Xiaomi, POCO ve Redmi modellerinin HyperOS 3 güncellemesini alacağı da belli oldu.
Akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden Xiaomi, rekabetin en yoğun olduğu Çin pazarında amiral gemisi ve bütçe dostu telefonlarıyla harika performans sergiliyor.
Çinli üretici uzun yıllardır mobil sektörde adından söz ettirmeyi başarırken, bu başarısının arkasında şüphesiz HyperOS, eski adıyla MIUI arayüzü yatıyor.
Tamamen Xiaomi mühendisleri tarafından tasarlanan, düzenli olarak yeni özellikler kazanan bu arayüz güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO telefonları daha kullanıcı dostu hale getiriyor.