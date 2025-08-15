  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu

Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu

Xiaomi’nin en iddialı arayüz güncellemelerinden biri olacak HyperOS 3 için geri sayım başladı. Meraklı bekleyiş devam ederken hangi Xiaomi, POCO ve Redmi modellerinin HyperOS 3 güncellemesini alacağı da belli oldu.

Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu - Sayfa 1

Akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden Xiaomi, rekabetin en yoğun olduğu Çin pazarında amiral gemisi ve bütçe dostu telefonlarıyla harika performans sergiliyor.

1 | 12
Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu - Sayfa 2

Çinli üretici uzun yıllardır mobil sektörde adından söz ettirmeyi başarırken, bu başarısının arkasında şüphesiz HyperOS, eski adıyla MIUI arayüzü yatıyor.

2 | 12
Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu - Sayfa 3

Tamamen Xiaomi mühendisleri tarafından tasarlanan, düzenli olarak yeni özellikler kazanan bu arayüz güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO telefonları daha kullanıcı dostu hale getiriyor. 

3 | 12
Xiaomi telefonlar evrim geçirecek: HyperOS 3 güncellemesini alacak modeller belli oldu - Sayfa 4

HyperOS 2 ile işletim sistemi temelinde yüzlerce değişiklik yapan Xiaomi, bunu yeni güncellemeleriyle sürdürecek. Kullanıcıların merakla beklediği HyperOS 3 için geri sayıma geçilirken, güncellenecek modeller de belli olmaya başladı.

4 | 12