Xiaomi telefonlar sil baştan değişiyor: Bekleyiş sona erdi, güncelleme başladı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, birkaç ay süren testlerin ardından HyperOS 3 global güncelleme dağıtımına başladığını duyurdu. Güncellemeyi ilk alan modeller belli olurken, ilerleyen zamanda çok sayıda cihaz da kervana katılacak. İşte tarihi tarihine HyperOS 3 güncelleme zamanları ve alacak modeller.
Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3, Çin’deki kullanıcıları geçtiğimiz aylardan sunulmaya başladı.
Xiaomi’nin, akıllı telefon performansını yükseltip görsel tarafta çok sayıda yenilik getirdiği bu arayüz güncellemesi, milyonlarca kullanıcı tarafından merakla bekleniyordu.
