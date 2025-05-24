Xiaomi ve Redmi telefonlar uçuşa geçecek. Yeni güncelleme yolda; ilk alacak modeller belli oldu
Xiaomi’nin yeni arayüz güncellemesi için geri sayım başladı. HyperOS 2.2 güncellemesini ilk etapta alacak modeller de belli oldu.
MIUI arayüzünü terk ederek HyperOS markasına geçiş yapan Xiaomi, yazılım tarafında önemli işlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde markanın ilk işlemcisi tanıtılırken, Çinli dev gelecek yıllarda adından daha da söz ettirecek.
HyperOS arayüzü ile akıllı telefon ve tabletlerinde eşsiz deneyim sunan Xiaomi, HyperOS 2.1 güncellemesinin ardından odak noktasını HpyerOS 2.2 sürümüne çevirdi.
Merakla beklenen HyperOS 2.2 ile Xiaomi telefonlar daha akıcı, gelişmiş pil optimizasyonları ve çok sayıda iyileştirmeye sahip olacak.