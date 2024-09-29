Yapay zeka bu 5 beceriyi ortadan kaldıracak!
Her geçen gün bir yenilikle insanların hayatında değişiklik yaratan yapay zekadaki gelişmeler nedeniyle artık bu beş beceriyi öğrenmeye gerek aklamaycak.
Yapay zekanın kullanımı, temel görevleri otomatikleştirme yeteneği sayesinde hızla arttı. İşte edinmenize gerek kalmayacak, bunun yerine yapay zekayı kullanabileceğiniz beş beceri.
Yapay zeka alanındaki gelişmeler büyük ilerlemeler kaydetti ve özellikle OpenAI'ın ChatGPT'sinin 2022'de piyasaya sürülmesinden sonra yapay zeka kullanımı hızla arttı.
Yapay zeka tarafından yönetilen bir dünya için hazırlanmaya başlamak makul olsa da çoğu zaman sonuçlar abartılı olabiliyor ve yapay zeka teknolojilerinin kapasitesi aşırı abartılabiliyor.
İnsanlar, becerileri daha kolay otomatikleştirilebilir hale geldikçe işlerini, istikrarlarını ve toplumdaki değerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları belirsiz bir gelecekten korkuyor. Ancak, yapay zekanın düzgün çalışması için her zaman insan işbirliğine ve bazen de müdahalesine ihtiyacı olacak.