Yapay zeka bu 5 beceriyi ortadan kaldıracak!

İnsanlar, becerileri daha kolay otomatikleştirilebilir hale geldikçe işlerini, istikrarlarını ve toplumdaki değerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları belirsiz bir gelecekten korkuyor. Ancak, yapay zekanın düzgün çalışması için her zaman insan işbirliğine ve bazen de müdahalesine ihtiyacı olacak.