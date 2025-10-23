Yapay zeka insan yaratıcılığını geride bırakabilir mi? İşte gelecek perspektifi!

YAPAY ZEKA VE İNSAN YARATICILIĞI TARTIŞMASI

Yapay zekanın son yıllardaki hızlı ilerlemesi, insan yaratıcılığının sınırlarını yeniden tartışmaya açtı. Sanattan edebiyata, müzikten tasarıma kadar pek çok alanda yapay zekanın etkisi hissediliyor. Bu gelişmeler, “Yapay zeka insan yaratıcılığını geçebilir mi?” sorusunu gündeme taşıyor. Uzmanlar, yapay zekanın sunduğu fırsatları ve potansiyel riskleri değerlendirirken, insanın hala benzersiz bir yaratıcılık kapasitesine sahip olduğunu vurguluyor. Peki, yapay zeka gerçekten insanı geride bırakabilir mi, yoksa yalnızca bir yardımcı araç olarak mı kalacak?