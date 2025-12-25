2025 bitmeden korkulan oldu, 55.000 kişi işten çıkarıldı: Devamı da gelecek

2025 yılı, teknoloji dünyasında yapay zekanın (AI) altın çağı olarak anılsa da, istihdam piyasası için oldukça sarsıcı bir dönemi temsil ediyor. Nitekim bu yıl, işten çıkarmalarda rekor bir seviyeye ulaşan bir yıl olarak kayıtlara geçmek üzere.2025 yılı, teknoloji dünyasında yapay zekanın (AI) altın çağı olarak anılsa da, istihdam piyasası için oldukça sarsıcı bir dönemi temsil ediyor. Nitekim bu yıl, işten çıkarmalarda rekor bir seviyeye ulaşan bir yıl olarak kayıtlara geçmek üzere.



