2025 bitmeden korkulan oldu, 55.000 kişi işten çıkarıldı: Devamı da gelecek
2023 sonrası fırtına gibi esen yapay zeka teknolojileri, her ay çok önemli güncellemeler alıyor. AI devlerinin milyarlarca dolar yatırımlar yaptığı bu modeller, özellikle son güncellemelerinde çığır açan bir seviyeye ulaştı. OpenAI, Google, Microsoft ve birçok teknoloji devi, yapay zekanın meyvesini yemeye başladı. Ancak insanlık için de tehlike çanları çalmaya başladı.
2025 yılı, teknoloji dünyasında yapay zekanın (AI) altın çağı olarak anılsa da, istihdam piyasası için oldukça sarsıcı bir dönemi temsil ediyor. Nitekim bu yıl, işten çıkarmalarda rekor bir seviyeye ulaşan bir yıl olarak kayıtlara geçmek üzere.
Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas tarafından yayınlanan son verilere göre, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 55 bin işten çıkarma doğrudan yapay zeka faktörüyle gerekçelendirildi. Amazon ve Salesforce gibi teknoloji devleri, binlerce çalışanın işine son verirken yapay zekayı ana nedenler arasında gösterdi.
İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR
Bu senaryo, işten çıkarmaların pandemi seviyesine ulaştığını da gözler önüne seriyor. 2025 yılı genelinde toplam işten çıkarma sayısı 1,17 milyona ulaşarak, 2,2 milyon kaybın yaşandığı 2020 yılındaki Kovid-19 pandemisinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ekim ayında 153 bin, Kasım ayında ise 71 bin kişi işini kaybederken; sadece Kasım ayı içindeki 6 bin işten çıkarmanın doğrudan AI kaynaklı olduğu belirtildi. Enflasyonun, gümrük vergilerinin ve maliyetleri düşürme baskısının arttığı bu dönemde şirketler, yapay zekayı cazip ve kısa vadeli bir çözüm olarak görüyor.
Öte yandan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından Kasım ayında yayınlanan bir çalışma, yapay zekanın halihazırda ABD iş gücü piyasasının %11,7'sinin görevlerini yerine getirebildiğini ve finans, sağlık gibi profesyonel hizmetlerde 1,2 trilyon dolarlık maaş tasarrufu sağlayabileceğini ortaya koydu.