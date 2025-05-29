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  4. Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak

Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak

Gelişen yapay zeka teknolojileri iş sektörleri için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yapay zeka Anthropic’in patronu, gelecek 5 yılda ne gibi tehlikeler beklendiğini açıkladı.

Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak - Sayfa 1

Teknoloji sektörünün evrimi, günümüzde de etkisini gösteriyor. Son olarak Google’ın yeni yapay zeka aracı Veo 3, gerçekten ayırt edilemeyecek derecede videolar oluşturmasıyla adeta korku saldı.

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Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak - Sayfa 2

Ancak sadece bununla sınırlı değil. Google, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketleri ajan yapay zeka modelleri üzerine çalışıyor. Bu modeller ise hiçbir tuşa bile basmaya gerek kalmadan yapay zekanın kendi kendine verilen işleri yerine getirebilmesi anlamına geliyor.

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Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak - Sayfa 3

Yapay zeka sektörünün iddialı isimlerinden Anthropic’in CEO’su Amodei, gelecek yıllarda AI’ın oluşturabileceği bazı tehlikeleri paylaştı.

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Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak - Sayfa 4

Pek çok sektörde şimdiden hareketliliğe neden olan yapay zeka modelleri, önümüzdeki 5 yıl içinde beyaz yakalı çalışanların yerini alabilir.

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