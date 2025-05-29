Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak
Gelişen yapay zeka teknolojileri iş sektörleri için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yapay zeka Anthropic’in patronu, gelecek 5 yılda ne gibi tehlikeler beklendiğini açıkladı.
Teknoloji sektörünün evrimi, günümüzde de etkisini gösteriyor. Son olarak Google’ın yeni yapay zeka aracı Veo 3, gerçekten ayırt edilemeyecek derecede videolar oluşturmasıyla adeta korku saldı.
Ancak sadece bununla sınırlı değil. Google, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketleri ajan yapay zeka modelleri üzerine çalışıyor. Bu modeller ise hiçbir tuşa bile basmaya gerek kalmadan yapay zekanın kendi kendine verilen işleri yerine getirebilmesi anlamına geliyor.
Yapay zeka sektörünün iddialı isimlerinden Anthropic’in CEO’su Amodei, gelecek yıllarda AI’ın oluşturabileceği bazı tehlikeleri paylaştı.