Yapay zeka patronundan korkutan açıklama! 5 yıl sonra yerlerine geçecek, işsiz bırakacak

Ancak sadece bununla sınırlı değil. Google, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketleri ajan yapay zeka modelleri üzerine çalışıyor. Bu modeller ise hiçbir tuşa bile basmaya gerek kalmadan yapay zekanın kendi kendine verilen işleri yerine getirebilmesi anlamına geliyor.