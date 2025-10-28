Yapay zekadan korkutan tespit: Yarım milyon kişide tespit edildi! İntihara meyilliler
Yapay zeka ChatGPT’nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcısından önemli bir kısmının, ruh sağlığı bozukluğu sinyalleri verdiği tespit edildi. Peki bu ne anlama geliyor?
Yapay zeka, artık günümüzün en çok kullanılan platformlarından biri. Daha önce kullanıcılar aradığı sorunun cevabını Google’dan buluyordu.
Ancak OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği doğal insan diline sahip modeller, Google’a kıyasla daha kapsamlı, samimi ve dikkat çekici cevaplar veriyor.
Yapay zeka kullanıcı sayısı aktif olarak rekor seviyelerde. Öyle ki OpenAI şirketinin son açıklamasına göre ChatGPT’yi haftada 800 milyon kişi kullanıyor. Bu oran oldukça fazla.