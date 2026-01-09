Yapay zekanın elini bile süremeyeceği 15 meslek grubu

Özellikle son yıllarda yapay zekanın insan işini elinden alacağı yönünde çok fazla söylentiler vardı. Peki durum gerçekten de böyle mi? Reddit platformunda bir topluluk, "yapay zekadan %100 güvenli" olduğunu düşündükleri meslekleri masaya yatırdı. Binlerce yorumun odağında ise dikkat çekici bir ortak payda belirdi: İnsan dokunuşu, fiziksel beceri ve güç mekanizmaları. İşte yapay zekanın bitiremeyeceği meslek grupları…