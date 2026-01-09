  1. Ekonomim
  4. Yapay zekanın elini bile süremeyeceği 15 meslek grubu

Yapay zeka teknolojilerinin son birkaç yılda gösterdiği devasa sıçrama, küresel iş gücü piyasasında ciddi bir endişe dalgasına yol açtı. Robotların ve algoritmaların hangi işleri elimizden alacağı tartışmaları sürerken, Reddit platformunda bir araya gelen çalışanlar "yapay zekadan %100 güvenli" olduğunu düşündükleri meslekleri masaya yatırdı.

Özellikle son yıllarda yapay zekanın insan işini elinden alacağı yönünde çok fazla söylentiler vardı. Peki durum gerçekten de böyle mi? Reddit platformunda bir topluluk, "yapay zekadan %100 güvenli" olduğunu düşündükleri meslekleri masaya yatırdı. Binlerce yorumun odağında ise dikkat çekici bir ortak payda belirdi: İnsan dokunuşu, fiziksel beceri ve güç mekanizmaları. İşte yapay zekanın bitiremeyeceği meslek grupları…

Fiziksel Temas ve El Becerisi Gerektiren İşler

Kuaförler

Estetik uzmanları

Berberler

Nalbantlar

Kuyumcular

El yapımı mobilya ustaları

Masaj terapistleri

Manuel terapi uzmanlar

Sağlık, Bakım ve Sosyal Hizmetler

Hemşireler

Ebeler

Hasta bakıcılar

Psikologlar

Psikiyatristler

Aile danışmanları

Fizyoterapistler

Konuşma terapistleri

Sosyal hizmet uzmanları

Çocuk koruma görevlileri

