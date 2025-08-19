Yapay zekanın yok edeceği 40 meslek! Bu sektörlere dikkat; işsiz bırakacak
Yapay zeka günden güne gelişirken, bu olumlu yansımalar gelecekte pek çok sektörü de karıştıracak. Microsoft araştırmacıları yapay zekanın gelecekte yok edeceği meslekleri açıkladı.
Yapay zeka gelişimi hızla devam ederken, milyonlarca kişi artık her şeyi AI sohbet robotlarına sorarak çözüyor.
Yeri geldiğinde Excel dosyası hazırlayan yapay zeka, yeri geldiğinde spor programı yazıp zorlu soruların üstesinden bile gelebiliyor.
Yapay zeka şirketlerinin son dönemde en çarpıcı gelişmelerinden biri ajanlar oldu. Agent adı verilen özellik üzerine çalışan teknoloji devleri, sadece tek bir komutla yapay zekanın pek çok işi kendi kendine yapmasına imkan tanıyacak. Bu gelişmeler teknoloji adına güzel olsa da bazı meslekler için de büyük risk.