Yatak odasını izliyor, tuvalette kayıt yapıyor: Popüler akılı gözlükte büyük skandal
Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın akıllı gözlüğü, yurt dışında skandal olaylar nedeniyle mahkemelik oldu. Ortadaki iddialar o kadar ağır ki, gözlüğe sahip olanlar direk çıkarıp atabilir.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının çatı şirketi Meta, son teknoloji akıllı gözlüğünde vatandaşların mahrem görüntülerini kayda alması nedeniyle büyük bir skandalla karşı karşıya.
İsveç merkezli Svenska Dagbladet ve Göteborgs-Posten gazetelerinin yürüttüğü ortak araştırmada konuşan Meta çalışanları, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinden elde edilen ve tuvalet ile yatak odası gibi mahrem alanları içeren video kayıtlarını rutin olarak izlediklerini itiraf etti.
Kullanıcılar cihazı ilk kurarken ekranda hızla geçtikleri hizmet şartları sözleşmesiyle, Meta ekibinin yapay zeka ile etkileşimleri incelemesine yasal olarak izin veriyor. Yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyen herkes, asistanı aktif edebilmek için bu veri paylaşımını zorunlu olarak onaylıyor.