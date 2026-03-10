Yatak odasını izliyor, tuvalette kayıt yapıyor: Popüler akılı gözlükte büyük skandal

İsveç merkezli Svenska Dagbladet ve Göteborgs-Posten gazetelerinin yürüttüğü ortak araştırmada konuşan Meta çalışanları, Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinden elde edilen ve tuvalet ile yatak odası gibi mahrem alanları içeren video kayıtlarını rutin olarak izlediklerini itiraf etti.