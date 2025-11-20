YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! 6 yıl önce kaldırıldı, şimdi geri geliyor! YouTube düğmeye bastı
YouTube, çok tartışılacak bir özelliği platforma geri getiriyor. Kullanıcılar arasında DM dönemi başlıyor.
Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, platformu yeni özelliklerle geliştiriyor. Dünyanın en aktif dijital mecralarından olan YouTube için dikkat çeken bir özellik de yolda.
YouTube, yaklaşık 6 yıl önce kaldırdığı doğrudan mesajlaşma özelliğini sınırlı bir testle geri getiriyor.
DM ÖZELLİĞİ YOUTUBE’A GERİ DÖNÜYOR
Yeni özellik şimdilik İrlanda ve Polonya’da 18 yaş üzeri kullanıcılarla deneniyor. YouTube, “doğrudan mesajlaşma” adını şimdilik kullanmasa da, beğenilen uzun videolar, Shorts ve canlı yayınlar aynı uygulama içinde paylaşılabiliyor ve bu içerikler üzerinden sohbet başlatılabiliyor.