Yeni emoji tepkileri ve dahası! WhatsApp Nisan'ı bomba gibi kapattı; işte gelen 5 müthiş yenilik

1- GELİŞMİŞ SOHBET GİZLİLİĞİ



Android ve iPhone kullanıcılarına sunulan bu yeni özellik, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde gizliliği artırıyor. Sohbetlere ek bir güvenlik katmanı ekleyerek, gönderilen medya dosyalarının otomatik indirilmesini engelliyor. Ayrıca, sohbetlerin dışa aktarılmasını ve yapay zeka özelliklerinin kullanılmasını da kısıtlayarak daha güvenli bir iletişim ortamı sağlıyor.