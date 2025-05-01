Yeni emoji tepkileri ve dahası! WhatsApp Nisan'ı bomba gibi kapattı; işte gelen 5 müthiş yenilik
Meta, her ay olduğu gibi Nisan ayını da boş geçmedi. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hem Android hem de iPhone’da pek çok özelliğe kavuştu. İşte Nisan ayında gelen 5 yeni özellik!
En çok tercih edilen mesajlaşma platformu WhatsApp, çok ciddi rakipleri olmasına rağmen halen en birinci sırada. Meta bünyesinde hizmet gösteren ve Instagram ile Facebook’a uyumlu şekilde güncellenen popüler mesajlaşma uygulaması, Nisan ayını da boş geçmedi.
WhatsApp için her ay çok sayıda yeni özellikler test edilirken, testleri tamamlanan özellikler kararlı ve resmi olarak kullanıcılara sunuluyor. Nisan ayında da birçok yeni özellikler eklendi. İşte geçen ay WhatsApp’ın iPhone ve Android cihazlara getirdiği yeni özellikler.
1- GELİŞMİŞ SOHBET GİZLİLİĞİ
Android ve iPhone kullanıcılarına sunulan bu yeni özellik, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde gizliliği artırıyor. Sohbetlere ek bir güvenlik katmanı ekleyerek, gönderilen medya dosyalarının otomatik indirilmesini engelliyor. Ayrıca, sohbetlerin dışa aktarılmasını ve yapay zeka özelliklerinin kullanılmasını da kısıtlayarak daha güvenli bir iletişim ortamı sağlıyor.
2- IPHONE’DA ARTIK VARSAYILAN TELEFON VE MESAJLAŞMA UYGULAMASI
Geçen ay gelen bir diğer yenilik ise telefonun mevcut Mesajlar ve Telefon uygulamaları için alternatif sunuyor. Kullanıcılar artık varsayılan mesajlaşma veya telefon uygulamasını WhatsApp olarak seçebilir. Böylece normal bir telefon aramasını da artık WhatsApp üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.