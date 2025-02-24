Yeni model çıktı, bu 5 özellik kaldırıldı- Geleceğin iPhone’larında bunlar tamamen unutulacak

1- ANA EKRAN TUŞU



Yeni iPhone 16e’de Ana Ekran tuşu bulunmuyor, böylece ekran için daha fazla alan açılmış durumda.



Face ID’ye sahip olan iPhone 16e, iPhone SE serisinin yerini aldığından, Touch ID’nin de tamamen sonlandığı düşünülüyor.



Elbette Touch ID, birçok MacBook modeli de dahil olmak üzere diğer Apple cihazlarında hâlâ yer alıyor ve Mac ürünlerinde bir süre daha devam edebilir.