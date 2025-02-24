Yeni model çıktı, bu 5 özellik kaldırıldı- Geleceğin iPhone’larında bunlar tamamen unutulacak
Apple, iPhone 16E modeliyle birlikte eski iPhone özelliklerden 5’ini rafa kaldırdı. İşte artık iPhone’da görmeyeceğimiz özellikler.
Apple, tarihi boyunca iPhone’larında çok büyük değişiklikler yapmadı. Özellikle son beş yıla kadar genelde tasarım ve teknik özellikler dışında, geriye kalan detaylar aynı kaldı. Ancak iPhone 16E ile birlikte teknoloji devi artık imajını değiştirdiğinin sinyallerini verdi.
Son olarak iPhone 16e modelini piyasaya süren Apple, SE 3’ten sonra büyük bir sürpriz yaptı. Gerek tasarım, gerek özellikler bakımından yenilikçi teknolojiler ile gelen bu telefon, aslında yeni bir başlangıcın da siftahını yaptı.
Peki Apple hangi özellikleri tozlu raflara kaldırdı? İşte iPhone’da bir daha göremeyeceğiniz 5 özellik.
1- ANA EKRAN TUŞU
Yeni iPhone 16e’de Ana Ekran tuşu bulunmuyor, böylece ekran için daha fazla alan açılmış durumda.
Face ID’ye sahip olan iPhone 16e, iPhone SE serisinin yerini aldığından, Touch ID’nin de tamamen sonlandığı düşünülüyor.
Elbette Touch ID, birçok MacBook modeli de dahil olmak üzere diğer Apple cihazlarında hâlâ yer alıyor ve Mac ürünlerinde bir süre daha devam edebilir.