Yıllardır yanlış yapıyoruz. Cep telefonların pil ömrünü kısaltan bu hatayı hemen terk edin!

Ancak akıllı telefonların yıllardır doğru bilinen birçok yanlışı var. Örneğin sıfır telefon alırken telefonu tamamen şarj etme efsanesini daha önce çürütmüştük. Ancak kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun bir an önce dönmesi gereken önemli bir yanlış daha var. Cep telefonlarını şarj etme şekli…