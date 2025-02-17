Yıllardır yanlış yapıyoruz. Cep telefonların pil ömrünü kısaltan bu hatayı hemen terk edin!
Akıllı telefonlarda gelişmiş pil teknolojileri bulunsa da, kullanıcıların yanlış yöntemleri bu pillerin ömrünü beklenenden daha kolay kısaltabiliyor. İşte doğru şarj etmenin püf noktaları. Uzmanlar açıkladı!
Akıllı telefonlar günlük hayatın bir parçası. 2025 yılına kadar her geçen gün telefon kullanların sayısı artıyor, kullanıcı yaşları ise küçülüyor. Artık küçücük bir çocuğun elinde bile telefon gömek mümkün.
Sosyal medya, YouTube, filmi dizi, oyun, maç ve akla gelebilecek pek çok aktiviteler artık parmakların ucunda. Üstelik yeni yapay zeka özellikleri ile bu telefonlar daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir hâl almış durumda.
Ancak akıllı telefonların yıllardır doğru bilinen birçok yanlışı var. Örneğin sıfır telefon alırken telefonu tamamen şarj etme efsanesini daha önce çürütmüştük. Ancak kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun bir an önce dönmesi gereken önemli bir yanlış daha var. Cep telefonlarını şarj etme şekli…