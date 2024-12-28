Yolculuk süresini yarı yarıya indirecek. Dünyanın en hızlı treni geliyor, tam 450 km/saat hız!
Çin tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı treni CR450, bir önceki modelden 50 km/saat daha fazla hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Tam 450 km hıza ulaşıyor. Yolculuk süresi yarı yarıya inecek.
Uzun yolculuk algısını ortadan kaldıracak dünyanın en hızlı trendi CR450, Çin’de başarılı bir testi daha geride bıraktı.
Dünyanın en hızlı treni olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan CR450, daha önce Kasım ayında test edilmiş, şaşkınlığa uğratan test bir hız videosuyla gündeme gelmişti.
Önümüzdeki yıl ticari olarak faaliyetlerine başlaması beklenen dünyanın en hızlı treni, düzenli seferlerde 400 km/saat hızla gidecek.