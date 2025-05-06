YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket
Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, tek pakete çift kişilik Premium plan sunacak yeni bir abonelik sistemini devreye aldı.
Dünyanın en çok vakit geçirilen dijital platformlarından YouTube, her yıl artan abonelik fiyatlarına karşı yeni bir alternatif sundu.
Halihazırda YouTube Premium planı satın almak isteyenler, sadece tek bir hesap üzerine ücretli üyelik yapabiliyordu. Ancak yeni bir abonelik planını test etmeye başlayan YouTube, hem abone kazanmak hem de mevcut abonelerine fayda sağlayacak yeni bir plan test ediyor.
The Verge’ün haberine göre YouTube, iki kişinin kullanabileceği Premium abonelik planının testlerine başladı.