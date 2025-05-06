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  4. YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket

YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket

Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, tek pakete çift kişilik Premium plan sunacak yeni bir abonelik sistemini devreye aldı.

YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket - Sayfa 1

Dünyanın en çok vakit geçirilen dijital platformlarından YouTube, her yıl artan abonelik fiyatlarına karşı yeni bir alternatif sundu.

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YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket - Sayfa 2

Halihazırda YouTube Premium planı satın almak isteyenler, sadece tek bir hesap üzerine ücretli üyelik yapabiliyordu. Ancak yeni bir abonelik planını test etmeye başlayan YouTube, hem abone kazanmak hem de mevcut abonelerine fayda sağlayacak yeni bir plan test ediyor.

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YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket - Sayfa 3

The Verge’ün haberine göre YouTube, iki kişinin kullanabileceği Premium abonelik planının testlerine başladı. 

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YouTube’a 1 alana 1 bedava tadında abonelik planı geliyor: Tek fiyata iki paket - Sayfa 4

Öte yandan Moneycontrol tarafından aktarılan bilgilere göre YouTube sözcüsü Alex McQuiston, pilot bölgelerden başlayarak testlerin gerçekleştiğini doğruladı.

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