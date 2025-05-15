YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı

YouTube’u eğer ücretli olarak kullanıyorsanız pek çok anlamda diğer kullanıcılara kıyasla daha fazla avantaj sağlarsınız. Ancak bu hizmetten ücretsiz faydalanıyorsanız katlanmanız gereken bazı şeyler var. Örneğin bunlardan biri reklam.