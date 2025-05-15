YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı
Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, test ettiği yeni reklam güncellemesiyle kullanıcıları çileden çıkarmaya hazırlanıyor.
YouTube’u eğer ücretli olarak kullanıyorsanız pek çok anlamda diğer kullanıcılara kıyasla daha fazla avantaj sağlarsınız. Ancak bu hizmetten ücretsiz faydalanıyorsanız katlanmanız gereken bazı şeyler var. Örneğin bunlardan biri reklam.
Google’ın en çok kullanıcıya sahip platformlarından YouTube, her yıl milyonlarca kişinin ücretli aboneliğe geçiş yapması için çeşitli stratejiler deniyor.
Genelde kullanıcıları reklam bombardımanına tutan YouTube, artık ekranda gösterilen reklamlar nedeniyle kullanıcıları bıktırmış durumda.