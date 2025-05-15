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  4. YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı

YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı

Google bünyesinde faaliyet gösteren YouTube, test ettiği yeni reklam güncellemesiyle kullanıcıları çileden çıkarmaya hazırlanıyor.

YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı - Sayfa 1

YouTube’u eğer ücretli olarak kullanıyorsanız pek çok anlamda diğer kullanıcılara kıyasla daha fazla avantaj sağlarsınız. Ancak bu hizmetten ücretsiz faydalanıyorsanız katlanmanız gereken bazı şeyler var. Örneğin bunlardan biri reklam. 

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YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı - Sayfa 2

Google’ın en çok kullanıcıya sahip platformlarından YouTube, her yıl milyonlarca kişinin ücretli aboneliğe geçiş yapması için çeşitli stratejiler deniyor.

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YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı - Sayfa 3

Genelde kullanıcıları reklam bombardımanına tutan YouTube, artık ekranda gösterilen reklamlar nedeniyle kullanıcıları bıktırmış durumda.

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YouTube’da en sevdiğiniz anlar kabusa dönüşecek. Yeni formata tepki üstüne tepki yağdı - Sayfa 4

Görünüşe bakılırsa duyurusu yapılan yeni reklam formatı giderek tepkileri artıracak. Peki neler değişiyor?

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