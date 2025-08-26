  1. Ekonomim
  4. YouTube’dan milyonlarca kullanıcıya jest! Ücretli özellik artık bedava; sessiz sedasız aktif edildi

Google bünyesinde faaliyetlerini sürdüren YouTube, daha önce Premium planı kapsamında olan en faydalı özelliklerden birini herkese ücretsiz sunmaya başladı.

Google’ın popüler video platformu YouTube, aylık yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. 

YouTube Premium paketine abone olan kullanıcılar ise hem YouTube Music hem de reklamsız ve avantajlı YouTube özelliklerini deneyimleme fırsatı buluyor.

YouTube, bazen kullanıcıları şaşırtabiliyor. Sosyal akış platformu Reddit’ten paylaşımda bulunan bir YouTube kullanıcısı, yanlışlıkla ücretli bir özelliğin artık ücretsiz olarak kullanılabildiğini fark etti. Bu durum tartışmalara neden olurken, YouTube’un jesti ise beğeni topladı.. (Tabii yanlışlıkla aktif edilmediyse…)

YouTube Premium kullanıcıları abonelikleri dahilinde hem daha kaliteli video indiriyor hem de bu videoları indirip daha sonra internet olmadan izleyebiliyor. Premium’a abone olmayanlarda ise durum tam tersiydi.

