YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi
YouTube, izlenme istatistiklerinin en fazla elde edildiği TV uygulaması için 7 yıl sonra çileden çıkaran tasarım hatasına müdahale etti.
YouTube, mobil uygulama ve web sitesinde sık sık değişiklikler yapsa da, TV platformuna çok fazla müdahale etmiyor. Genel olarak modern bir tasarıma sahip olsa da, YouTube TV'lerde uzun yıllardır can sıkan bir sorun var.
Google’ın video akış platformu şimdi önemli bir tasarım değişikliğine imza atarak, televizyonlar için 2017’den bu yana devam eden önemli bir sorunu çözdü.
YOUTUBE TV TASARIMINA YENİ GÜNCELLEME
YouTube TV uygulamasındaki kırmızı renk sorunu uzun bir aranın ardından baştan tasarlanırken, yapılan değişiklik, daha yumuşak bir kırmızı tonu getiriyor.