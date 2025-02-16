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  4. YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi

YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi

YouTube, izlenme istatistiklerinin en fazla elde edildiği TV uygulaması için 7 yıl sonra çileden çıkaran tasarım hatasına müdahale etti.

YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi - Sayfa 1

YouTube, mobil uygulama ve web sitesinde sık sık değişiklikler yapsa da,  TV platformuna çok fazla müdahale etmiyor. Genel olarak modern bir tasarıma sahip olsa da, YouTube TV'lerde uzun yıllardır can sıkan bir sorun var. 

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YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi - Sayfa 2

Google’ın video akış platformu şimdi önemli bir tasarım değişikliğine imza atarak, televizyonlar için 2017’den bu yana devam eden önemli bir sorunu çözdü.

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YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi - Sayfa 3

YOUTUBE TV TASARIMINA YENİ GÜNCELLEME


YouTube TV uygulamasındaki kırmızı renk sorunu uzun bir aranın ardından baştan tasarlanırken, yapılan değişiklik, daha yumuşak bir kırmızı tonu getiriyor.

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YouTube'un tartışmalı tasarımına 7 yıl sonra yeni güncelleme. Çileden çıkaran sorun düzeltildi - Sayfa 4

Aktif olarak en çok televizyonlarda izlenme sayısına sahip olan YouTube, uzun zamandır çok sayıda televizyon markasında kırmızı renk tonundan kaynaklı şikayetler alıyordu. 

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