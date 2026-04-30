Yurt dışı telefonlar için kritik tarih geldi, binlerce telefon kapanacak
Yurt dışından akıllı telefon getirip, pasaport kaydı yaptıranları ilgilendiren gelişmede son güne gelindi. Binlerce telefon, pasaport kaydı yapılsa bile kapanacak.
Yurt dışı telefon sayısı günden güne artarken, kullanıcıların sıkça uyguladığı yöntemlerden birine BTK tarafından müdahale edilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yurt dışından kaçak yollarla getirilerek Türkiye'de kullanıma sunulan cep telefonları sahipleri büyük bir endişe yaşıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), yurt dışı telefonlarına yönelik tarama çalışmalarına devam ediyor. Öyle ki binlerce kişiyi ilgilendiren kritik tarih resmen geldi.
Ülkeye giriş yaptıktan sonra SIM Kart aracılığıyla sinyal verdiği tespit edilen ve Türkiye'de kayıtlı olmayan IMEI numarasına sahip cihazlar için belirlenen 120 günlük sürenin sonuna yaklaşıldı. Habere göre, sadece 2 gün sonra "kaçak" olarak adlandırılan bu telefonlar iletişime kapatılacak.
BTK tarafından Ocak 2026 itibarıyla kaçak telefon sahiplerine gönderilen SMS tarihinin baz alınması gerektiğini belirtmekte fayda var. Örneğin, 5 Ocak 2026 tarihinde kaçak telefonun kaydettirilmesi uyarısını içeren bir SMS alındıysa, bu telefon 5 Mayıs 2026 tarihine kadar iletişime açık kalabiliyor. Bu tarihten sonra kayıt işlemi yapılmazsa, cihaz iletişime kapanacak. Öte yandan tek bir telefon IMEI üzerinden iki cihazı kaydettirenlerin telefonu da kaçak olarak görünecek.