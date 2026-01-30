Apple'ın 'sessiz yatırımı' ortaya çıktı! İsrail ile dev anlaşma: 'Yeni bir tür yaratıyoruz'

Teknoloji dünyasının en büyük korkularından biri olan "izlenme ve dinlenme" endişesi, Apple’ın son hamlesiyle bir kez daha alevlendi. Cupertino devi, yapay zeka ve sesli asistan teknolojilerinde devrim yaratması beklenen İsrail merkezli Q.ai girişimini yaklaşık 2 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla bünyesine kattı. Bu rakam, Apple’ın on yılı aşkın süre önce gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık Beats satın alımından sonraki en büyük ikinci yatırımı olarak tarihe geçti.