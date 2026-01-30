Apple'ın 'sessiz yatırımı' ortaya çıktı! İsrail ile dev anlaşma: 'Yeni bir tür yaratıyoruz'
Teknoloji devi Apple’ın sözde cihazlarını ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için satın aldığı İsrail merkezli şirket, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. iPhone kullanıcılarının casusluk paniği sardı.
Yapay zekaya yatırım yapan, bir yandan da yeni ürünlerini geliştiren Apple 2026’da çok sayıda cihaz tanıtacak. Son iki yıldır yapay zeka bölümünde sorunlar yaşayan teknoloji devi, bu alanda dışa bağlı kalıyor. Ancak Apple’ın yapay zekayı ve sesli asistanı Siri’yi geliştirmek için satın aldığı şirket, şimdiden casusluk endişelerine neden oldu.
Teknoloji dünyasının en büyük korkularından biri olan "izlenme ve dinlenme" endişesi, Apple’ın son hamlesiyle bir kez daha alevlendi. Cupertino devi, yapay zeka ve sesli asistan teknolojilerinde devrim yaratması beklenen İsrail merkezli Q.ai girişimini yaklaşık 2 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla bünyesine kattı. Bu rakam, Apple’ın on yılı aşkın süre önce gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık Beats satın alımından sonraki en büyük ikinci yatırımı olarak tarihe geçti.
Ancak bu devasa bütçenin arkasındaki "sessiz konuşma" teknolojisi, iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
‘SESSİZ GİZEM’
Q.ai’nin uzmanlık alanı olan "sessiz ses girdisi", makine öğrenimi ve gelişmiş optik sensörler yardımıyla insanların ses çıkarmadan verdikleri komutları anlamayı hedefliyor. Söz konusu patent detaylarına göre sistem; yüz kaslarındaki mikro hareketleri, yanak ve çenedeki değişimleri algılayarak dudak hareketlerini kelimelere dökebiliyor.