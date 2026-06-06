06.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonları doldu taştı
Türkiye genelinde çok sayıda çift, özel ve akılda kalıcı bir tarih olması nedeniyle nikah günü olarak 06.06.2026'yı tercih etti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde nikah salonlarında yoğunluk yaşanırken, belediyeler normal günlerin üzerinde sayıda nikah töreni gerçekleştirdi.
İstanbul'da nikahlarının bugün kıyılması için randevu alan çiftler nikah salonlarını doldurdu. Birçok belediyenin salonunda ortalamanın çok üzerinde nikah akdi gerçekleştirildi.
Fatih Belediyesinde normal şartlarda günlük ortalama 20 nikah kıyılırken bugün 100 çift randevu almak istedi. Mekân, zaman ve nikah memuru kapasitesi de göz önüne alınarak, burada 40 çift dünya evine girebildi.
Kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan, normal şartlarda günde ortalama 20 çiftin evlendirildiği Esenyurt'taki nikah salonunda bugün 30 çift hayatlarını birleştirdi.
Ortalama 15 nikahın kıyıldığı Büyükçekmece'de bugün 67, Küçükçekmece'de ise 39 çift dünya evine girdi.
Beylikdüzü'nde Kurban Bayramı'ndan önceki haftaya göre nikah randevusu sayısı "06.06.2026"ya özel olarak iki katına çıktı, bugün 28 çift evlendi. Maltepe Belediyesine ait nikah salonunda da her yarım saatte bir nikah kıyıldı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de 14 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti.
Gümüşhane ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyelerin evlendirme birimlerine başvurdu.
Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçede bugün 7 çiftin nikah akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Hafta sonu belediyede nikah kıyılmadığını belirten Yılmaz, "Bugün gençlerimizin özel günlerine mutluluk katılması için belediyemizi açarak nikahlarını kıydık." dedi.
Gaziantep
Gaziantep'te nikah salonlarında evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 6 Haziran 2026'yı tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.
Ömer Ersoy Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda, 60 çiftin nikahı kıyıldı.
Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Tilki, “06.06.2026" tarihinde evlenmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Bugün özel bir yoğunluğumuz var. Bugün 60 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Nikahını kıydığımızın çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.
Tekirdağ ve Kırklareli
Tekirdağ'da ise 105 çiftin nikahı kıyıldı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, nikah dairelerinde yoğun bir gün yaşandığını söyledi.
Bugünün çiftler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Nallar, gün boyunca çok sayıda nikah töreni gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kırklareli'nde de 20 çift nikah töreni için bu özel günü tercih etti.