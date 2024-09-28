1 avuç bile yemek yetiyor ; Doktorlar diyabet düşmanı olduğunu söyledi

1 AVUÇ TÜKETMEK YETECEK

Bir diğer tavsiye var ki faydası çok kritik. Dahiliye doktorları insülin direnci başlangıcı olan insanların her canları tatlı istediğinde bir avuç leblebi tüketmelerini söylüyor. Böylece açlık hissi kısa sürede yatışıyor. Bu durumda aşırı şeker yüklenmesi de önlenmiş oluyor.