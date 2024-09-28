1 avuç bile yemek yetiyor ; Doktorlar diyabet düşmanı olduğunu söyledi
İnsülin direnci olanlar için tam bir şifa deposu olan * sarı leblebi * doktorlar tarafından öneriliyor
Düzensiz ve sağlıksız beslenmenin yol açtığı hastalıklar gün geçtikçe artıyor. İnsülin direnci de bunların başında geliyor. Özellikle fast food ile beslenenlerde görülen insülin direncine karşı doktorlar kilo verilmesini tavsiye ediyor.
1 AVUÇ TÜKETMEK YETECEK
Bir diğer tavsiye var ki faydası çok kritik. Dahiliye doktorları insülin direnci başlangıcı olan insanların her canları tatlı istediğinde bir avuç leblebi tüketmelerini söylüyor. Böylece açlık hissi kısa sürede yatışıyor. Bu durumda aşırı şeker yüklenmesi de önlenmiş oluyor.
Birçok kişi beyaz leblebiyi tüketmeyi tercih ederken birçok kişi ise sadece sarı leblebi tüketimini tercih ediyor. Aynı besin ögesinden yapılmış olsalar da iki leblebi çeşidinin tadı tamamen birbirinden farklıdır. Bu da damak tadına göre kişilerin farklı türleri tercih etmesini beraberinde getirir. Sarı leblebinin faydaları arasında ise şunlar yer alır;
Sarı leblebi lif bakımından daha zengin bir içeriğe sahiptir. Bu da sindirim sistemi sorunlarının düzenlenmesine yardımcı olur