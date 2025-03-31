1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var
Binbir derde deva olan kabak çekirdeğinin günümüzde yaygın olan hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı.
Kabızlık sorunu çekenler için genellikle kabak çekirdeği tavsiye edilir. Erkeklerde prostat ve mesane sağlığına da iyi gelen kabak çekirdeği omega-3 zengini olduğu için beyin sağlığını da destekler.
Bu kadar faydasının yanında sağlığa olan yararı saymakla bitmeyen kabak çekirdeğinin uyku sağlığına da iyi geldiği ortaya çıktı.
UYKUSUZLUĞU BIÇAK GİBİ KESİYOR
Her gün 1 avuç kabak çekirdeği tüketmek uyku kalitenizi de artıracaktır. İçeriğinde bulunan triptofan, melatonin üretimini destekleyerek uyku düzenini iyileştirir. Magnezyum sayesinde sinir sistemini rahatlatarak daha rahat bir uyku sağlar.