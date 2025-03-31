  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var

1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var

Binbir derde deva olan kabak çekirdeğinin günümüzde yaygın olan hastalığa iyi geldiği ortaya çıktı.

1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var - Sayfa 1

Kabızlık sorunu çekenler için genellikle kabak çekirdeği tavsiye edilir. Erkeklerde prostat ve mesane sağlığına da iyi gelen kabak çekirdeği omega-3 zengini olduğu için beyin sağlığını da destekler.

1 | 10
1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var - Sayfa 2

Bu kadar faydasının yanında sağlığa olan yararı saymakla bitmeyen kabak çekirdeğinin uyku sağlığına da iyi geldiği ortaya çıktı.

2 | 10
1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var - Sayfa 3

UYKUSUZLUĞU BIÇAK GİBİ KESİYOR

Her gün 1 avuç kabak çekirdeği tüketmek uyku kalitenizi de artıracaktır. İçeriğinde bulunan triptofan, melatonin üretimini destekleyerek uyku düzenini iyileştirir. Magnezyum sayesinde sinir sistemini rahatlatarak daha rahat bir uyku sağlar.

3 | 10
1 avuç kabak çekirdeği yetiyor ; Çağın hastalığını rafa kaldıran şifası var - Sayfa 4

Kalp ve Damar Sağlığını Destekler

İçeriğinde bulunan sağlıklı yağlar, magnezyum ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını korur.

Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon riskini azaltır.

Kötü kolesterolü (LDL) düşürüp iyi kolesterolü (HDL) artırmaya yardımcı olur.

4 | 10