1 çay bardağı eklendiğinde börek çıtır çıtır oluyor. Börek ustalarının sırrıymış

Börek hamurunun çıtır çıtır olmasını sağlaması, daha yenilebilir, hafif ve kabarık bir dokuya sahip olmasının önünü açması gibi getirileri bulunmaktadır. Aynı zamanda maden suyu, böreğin içerisindeki ürünlerin çok daha iyi kıvam almasını destekler ve böreğin daha uzun süreler bozulmadan muhafaza edilmesine yardımcı olur.