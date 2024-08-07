1 çay bardağı eklendiğinde börek çıtır çıtır oluyor. Börek ustalarının sırrıymış
Çıtır çıtır börek pişirmek için aklınızda bulunması gereken aşçılık sırları. İşte deneyimli börekçilerin kullandığı yöntemler
Börek geleneksel Türk mutfağının en sık tercih edilen hamur işlerinin başında gelir. Böreğe lezzeti katan pişrme sırasındaki dikkat kadar böreğin sosudur. Bugüne kadar börek yaparken sıkça kullanılan maden suyu esasında birçok yararı olan bir sos ürünüdür.
Börek hamurunun çıtır çıtır olmasını sağlaması, daha yenilebilir, hafif ve kabarık bir dokuya sahip olmasının önünü açması gibi getirileri bulunmaktadır. Aynı zamanda maden suyu, böreğin içerisindeki ürünlerin çok daha iyi kıvam almasını destekler ve böreğin daha uzun süreler bozulmadan muhafaza edilmesine yardımcı olur.
Maden suyu kullanarak börek pişirmenin farklı yöntemleri bulunur. Öncelikle, hamurun içerisine eklenebilir. Böylelikle, maden suyu börek içerisindeki diğer ürünlerle harman olarak içerisine ilave edilir.
Farklı bir opsiyon ise maden suyunu börek sosu olarak uygulamaktadır. Börek sosu hazırlarken diğer ürünlerin içerisine eklenir ve böreğin üzerine sürülür. Börek sosu, böreğin hem çıtır çıtır olmasını hem de kabarmasını sağlar.