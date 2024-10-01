1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor

Öyle ki bu püf noktalarla birlikte aspiratör filtresini ovalamak bile gerekmiyor. Hazırlayacağınız bu temizlik suyuna bir iki damla sirke damlatabilirsiniz. Ayrıca bir iki damla yağçöz de yağlara derinlemesine işleyecektir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK - TIKLA ÖĞREN