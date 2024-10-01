1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor
Yağ kaplayan aspiratör filtrelerini temizlemek için bu sıvıdan 1 damla damlatmak yeterli oluyor
Mutfakların en büyük yardımcılarından olan aspiratörler zamanla yağlanarak kirleniyor. Temizlik bakımından da zahmetli olan aspiratörleri temizlemenin bazı püf noktaları var.
Öyle ki bu püf noktalarla birlikte aspiratör filtresini ovalamak bile gerekmiyor. Hazırlayacağınız bu temizlik suyuna bir iki damla sirke damlatabilirsiniz. Ayrıca bir iki damla yağçöz de yağlara derinlemesine işleyecektir.
KABARTMA TOZU KİRLERİ ANINDA YOK EDİYOR
nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre aspiratör filtresi temizliği için kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:
Malzemeler:
- 1 paket kabartma tozu
- Büyük çelik tencere