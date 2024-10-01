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  4. 1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor

1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor

Yağ kaplayan aspiratör filtrelerini temizlemek için bu sıvıdan 1 damla damlatmak yeterli oluyor

1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor - Sayfa 1

Mutfakların en büyük yardımcılarından olan aspiratörler zamanla yağlanarak kirleniyor. Temizlik bakımından da zahmetli olan aspiratörleri temizlemenin bazı püf noktaları var.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK - TIKLA ÖĞREN

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1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor - Sayfa 2

Öyle ki bu püf noktalarla birlikte aspiratör filtresini ovalamak bile gerekmiyor. Hazırlayacağınız bu temizlik suyuna bir iki damla sirke damlatabilirsiniz. Ayrıca bir iki damla yağçöz de yağlara derinlemesine işleyecektir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK - TIKLA ÖĞREN

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1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor - Sayfa 3

KABARTMA TOZU KİRLERİ ANINDA YOK EDİYOR

nefisyemektarifleri.com’da yer alan tarife göre aspiratör filtresi temizliği için kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Bunun için gereken malzemeler şöyle:

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK - TIKLA ÖĞREN

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1 damlası bile aspiratördeki yağı anında söküyor ; Filtreye zarar da vermiyor - Sayfa 4

Malzemeler:

  • 1 paket kabartma tozu
  • Büyük çelik tencere

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK - TIKLA ÖĞREN

4 | 20