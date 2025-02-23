1 muz ve biraz bisküvi ile yapılan hafif tatlı! Aşçılar bile tarifi öğrenmek istiyor

Belki de dünyanın en kolay tatlı tarifi. Şipşak hazırlanıyor. Lezzeti ise pek çok kişinin favorisi olmaya aday. Çoğu aşçı bile tarifin bu kadar kolay hazırlanabileceğine inanmıyor. Hem basit hem de oldukça lezzetli olan bu tatlıyı misafirlerinizin damaklarında şölen yaratmak için hemen yapabilirsiniz.