1 saat içmek 100 sigaraya bedel. Uzmanlardan bir uyarı da bu tütün ürününe; gençler daha fazla..
Sigaranın zararı yıllardır uzmanlar tarafından anlatılıyor. Ancak sigaradan daha tehlikeli olan bir tütün ürünü daha var. 100 sigaraya bedel olan bu tütün, büyük riskleri beraberinde getirebilir.
Sigara, içerisinde barındırılan çok sayıda zararlı kimyasala sahip. Sigaradan dolayı her yıl dünyada milyonlarca kişi hayatını kaybediyor veya geri dönüşü olmayan hastalıklara yakalanıyor. Tütün ürünlerinin zararları yıllardır bilinse de, tüketiciler bunları bırakmayı tercih etmiyor veya başaramıyor.
Ancak tek zararlı olan şey sigara değil. Uzmanlar, özellikle son yıllarda kullanımında artış görülen bir tütün ürünüyle ilgili daha uyarıda bulundu.
Nargile, aramalı ve zararsız gibi görünse de aslında bilinenden çok daha zararlı. NHS’de uzman olan Dr. Kukadia, nargileyle ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşılan videoda nargilenin 100 sigaraya eşdeğer olduğuna ve zararlarının saymakla bitmeyeceğine değindi.