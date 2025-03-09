1 saat içmek 100 sigaraya bedel. Uzmanlardan bir uyarı da bu tütün ürününe; gençler daha fazla..

Nargile, aramalı ve zararsız gibi görünse de aslında bilinenden çok daha zararlı. NHS’de uzman olan Dr. Kukadia, nargileyle ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşılan videoda nargilenin 100 sigaraya eşdeğer olduğuna ve zararlarının saymakla bitmeyeceğine değindi.