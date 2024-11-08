12 yıllık kombi ustası Yunus söyledi; doğalgaz faturasını yüzde 50 düşüren yöntem
Havalar soğudu bu nedenle kombiler de çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıllardan alışık olduğumuz yüksek rakamlı faturaları tekrar görmemek için ise bilinmesi gereken bir tüyo var. Bu sayede doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor.
İstanbul Küçükçekmece’de 12 yıldır kombi ve beyaz eşya bakım ustası olarak çalışan Yunus Caner, peteklerin nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlattı. Ayrıca bu yöntem sayesinde peteklerin ısıtma katsayısı da artıyor.
Yunus Caner, petek temizliğinin önemli olduğunu söyledi. Bunun için de rutin bakımların yapılması gerekiyor. Ayrıca peteklerin havasını almak da önemli bir püf nokta olacaktır. Peteklerdeki kir, toz ve pislikler tıkanıklık yapacaktır.
rotatesisat.com’da yer alan bilgiye göre peteklerin ısınması için kombiden gelen sıcak suyun sorunsuz olarak petek içinde dolaşması gerekir. Petekler içerisinde dolaşan sıcak su sayesinde ortam ısınır. Bu dolaşımın sorunsuz olabilmesi için düzenli olarak radyatör temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.